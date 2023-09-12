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Сегодня, 12:45

Анатолий Бойко проведет бой с Эдилом Эсенгуловым в четвертьфинале Гран-при ACA в полусреднем весе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Анатолий Бойко проведет бой против представителя Киргизии Эдила Эсенгулова в четвертьфинале Гран-при ACA в полусреднем весе, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок Бойко и Эсенгулова станет со-главным событием турнира ACA 163.

«Я говорил, что бой с киргизам для меня невозможен, потому что болельщики просили меня не драться с киргизами. Но Эдил сам написал мне, что хочет подраться, и это был мой единственный шанс попасть в Гран-при. Естественно, что в этом поединке симпатии большинства болельщиков будут в пользу Эдила. Я-то по национальности — русский парень, но так сложилось что много киргизов поддерживают меня, и эта страна стала для меня родной. Поэтому на прошлой битве взглядов я поднял флаг Киргизии. Сейчас, судя по тому, что мне пишут оттуда, не потеряю много своих фанатов. Они относятся к этому с пониманием, желают мне удачи, а некоторые говорят, что я нокаутирую Эдила и отправлю его спать.
Впереди в полуфинале уже ожидает Вагаев. В этому турнире собраны сильнейшиее бойцы АСА и каждого будет не просто пройти... Абубакар не исключение. В финале я бы хотел встретиться с Гаджидаудовым. Устармагомед — разносторонний боец, он может проводить бои как в стойке, так и бороться. Альберт — чистый ударник с хорошей защитой от борьбы. Думаю, в полуфинальном поединке с Устармагомедом в начале Альберт сможет защищаться от борьбы, но потом будет тяжеловато, потому что выносливость на стороне Гаджидаудова. Победит тот, кто навяжет свой бой и не сдаст. В финале я бы хотел встретиться с Устармагомедом, потому что он более разнообразный, тяжело бьющий и непростой соперник, а главное — он чемпион!» — приводит пресс-служба ACA слова Бойко.

Турнир ACA 163 пройдет в Минске 22 сентября.

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