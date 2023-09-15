Анатолий Бойко рассказал, что за него болеют много болельщиков из Киргизии

Российский боец Анатолий Бойко объяснил, почему у него так много поклонников из Киргизии.

«Я сказал, что, если на трибунах будет много киргизских болельщиков, я выйду с флагом Кыргызстана. Их не было. Но я вышел, потому что было много поддержки с их стороны. Хотел поблагодарить, ответить взаимностью, с уважением. Киргизские болельщики очень сильно поддерживают, за что им большое уважение. К сожалению, о русских так сказать не могу. Но всему свое время. Уверен, что они тоже будут болеть. Даже лучше. В общем, продолжал я писать «Кыргызстан Алга» и записал еще видеообращение на киргизском языке. Сразу прибавилось 1500 подписчиков. Очень много людей написало. Бешеная поддержка», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Бойко.

22 сентября в Минске состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 163, где в со-главном событии шоу состоится четвертьфинальный бой Гран-при в полусреднем весе между Бойко и киргизом Эдилом Эсенгуловым.