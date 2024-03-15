Анатолий Токов может выступить 19 апреля на турнире ACA 174 в Санкт-Петербурге

Российский средневес Bellator Анатолий Токов может провести следующий поединок 19 апреля на турнире ACA 174 в Санкт-Петербурге.

«Сейчас идут переговоры. Возможно, выступлю 19 апреля на турнире АСА в Санкт-Петербурге. Сейчас договоримся, и тогда 19 апреля выступим. Если не договоримся, то тогда жду, когда мне Bellator дадут мне бой. Знаю имена возможных соперников. Если придем к соглашению, то сразу же озвучим соперника и дату. За этот бой я получу меньше, чем за бой с Магомедом [Исмаиловым]», — сказал Токов «СЭ».

Изначально планировалось, что Токов подерется с Магомедом Исмаиловым 9 марта на турнире ACA 172 в Москве. Поединок перенесли на неопределенный срок из-за травмы Исмаилова.