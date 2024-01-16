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Сегодня, 14:11

Анатолий Токов рассказал, почему согласился на реванш с Исмаиловым

Давид Хачатрян
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33-летний российский боец Анатолий Токов (31-4) заявил из-за большого простоя и слияния Bellator с PFL он принял бой с Магомедом Исмаиловым (18-3) в ACA.

«Магомед давно хотел этого боя. Раньше у меня проблем не было с боями, но так получилось, что Bellator с PFL соединяются, ясности конкретной нет когда дадут бой, а простой у меня уже большой, бой интересный. У меня еще один поединок по контракту с Bellator. Пока они не знают, когда дадут мне бой. И мы попросили бой в России, и они официально нам разрешили бой в России

У нас будет три раунда. Выносливость Магомеда? В некоторых боях она у него страдала, а в некоторых боях он нормально дрался. Все зависит, как сейчас он подготовится к бою, а сейчас, я думаю, он хорошо подготовится. Мне, конечно, будет хорошо, если Магомеда будет подводить функционал», — сказал Токов «СЭ».

Исмаилов и Токов должны подраться на юбилейном турнире ACA в марте.

Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
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В ACA сообщили, что бой между Исмаиловым и Токовым привлекает внимание