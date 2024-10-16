Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ACA. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 12:02

Екубов: «Бойцам из UFC нечего ловить с топ-10 ACA»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Боец ACA Анис Екубов считает, что спортсмены, выступающие в UFC, окажутся неконкурентными в российской лиге.

«UFC — это пиар. Спорт — это ACA. С топ-10 ACA бойцам из UFC нечего ловить. Я даже бойцов из топ-10 UFC не знаю. Кто там чемпион? Подпишите его в ACA и мы посмотрим, выдержит ли он наш темп. Аскар Аскаров же побежал Александра Пантожу. Ему просто не давали титульник. У него очень высокий уровень. Он бы стал чемпионом. Российским бойцам не дают заслуженные титульные бои. Затягивают», — цитирует Екубова MMA.Metaratings.ru.

АСА — российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Она была основана в 2014 году.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анис Екубов
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета России
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Сегодня
Вчера
Неделя