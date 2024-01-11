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Сегодня, 15:10

Анкалаев заявил, что некоторые бои ACA лучше, чем в UFC

Виктория Кравченко
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев оценил лигу ACA в качестве прямого конкурента организации, в которой он выступает сейчас.

«Реально очень хорошими получились последние бои. Особенно встреча Устармагомеда Гаджидаудова и Альберта Туменова. Это был сумасшедший бой, нокаут, много крови. Это очень хороший бой. А так некоторые бои лучше там, некоторые здесь. Очень тяжело рассуждать. Победил ли бы Туменов в реванше Леона Эдвардса? Все возможно. Это зависит от настроя», — цитирует Анкалаева MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году лига ACA провела финал одного Гран-при и запустила еще восемь турниров с призовым фондом 8 миллионов долларов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ankalaev-nekotorye-boi-aca-luchshe-chem-v-ufc-322870/
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