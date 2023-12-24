Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 21:30

Резников — Багов: прямая трансляция боя АСА 168

Бой Резников — Багов на АСА 168 начнется около 22:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Али Багов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Россиянин Али Багов проведет поединок в легком весе с казахстанским бойцом лиги АСА Артемом Резниковым в воскресенье, 24 декабря, в Москве в рамках турнира АСА 168. Этот бой станет со-главным событием вечера. Начало — ориентировочно в 22:30 по московскому времени.

На счету 31-летнего Резникова 24 победы и семь поражений в смешанных единоборствах. 33?летний Багов побеждал в MMA 32 раза, проиграв в 11 боях.

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч». Прямая трансляция на телеканале «Матч! Боец» , который покажет все поединки турнира, начнется в 16:25, на «Матч ТВ» будут транслироваться только бои основного карда — эфир стартует в 20:30.

Багов — четырехкратный чемпион России по грэпплингу и двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, а так же он бывший чемпион лиги АСВ. В профессиональных смешанных единоборствах боец выступает с 2009-го года. В последнем противостоянии Багов уступил раздельным судейским решением Дауду Шайхаеву.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Али Багов
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома в Москве
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Одилов — Мохнаткин: прямая трансляция боя АСА 168

Одилов нокаутировал Мохнаткина в полуфинале Гран-при ACA