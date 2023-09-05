Артем Резников обратился к Шлеменко: «Давай при встрече выйдем один на один без зрителей»

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) призвал экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко (63-15) прекратить обмениваться оскорблениями в соцсетях и решить конфликт «как мужчины».

«Вставил видео у себя и сделал так, что я не могу написать комментарий, — написал Резников в соцсетях в ответ на видео на странице у Шлеменко, в котором показаны разные высказывания Резникова. — Фразы из контекста, конечно, можно красиво вырезать, все мы понимаем, что нас разделяют тысячи километров. Да, ты прав, дело уже дошло до личных оскорблений, просто при встрече выйдем один на один без зрителей. Разберемся как мужчины. Не вижу смысла друг друга поливать грязью, мы не в поп-MMA.

Сколько ребят с Кавказа вызывали Сашу, многие из них в грубой форме, но почему-то им он не осмеливался никогда отвечать. Саня, давай закроем тему в инсте. Сделаем как мужчины. Мы много раз виделись и, думаю, в скором времени увидимся… А разводить балаган уже надоело».

Ранее Шлеменко назвал Резникова балаболом, а Резников Шлеменко — интриганом и человеком с чмошным поведением.