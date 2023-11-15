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Сегодня, 12:45

Боец ММА Резников: «Если окажусь снизу в бою с Баговым, сделаю ему треугольник»

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Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом ACB Али Баговым, который состоится 24 декабря в турнире ACA 168.

«В нашем поединке с Баговым борьба будет превалировать на 100 процентов. Если у меня плохой грэпплинг, то я собираюсь задушить Багова. Тогда какой грэпплинг будет у него, если я задушу Али? У него грэпплинг еще хуже, чем у меня. В поединке с Даудом Шайхаевым он был сверху, но как-то оказывался снизу. Это еще хуже. Я хоть снизу не оказывался. Если окажусь снизу, сделаю Багову треугольник», — цитирует Резникова ММА.Metaratings.ru.

На профессиональном ринге ММА 31-летний Резников одержал 24 победы (из них 10 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. В активе 32-летнего Багова 32 победы (2 — нокаутом) и 11 поражений.

Источник: ММА.Metaratings.ru.
Али Багов
Артем Резников
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