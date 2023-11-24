На канале «Матч Боец» в 19.30 мск начнется трансляция турнира АСА 166

24 ноября на канале «Матч Боец» в 19.30 начнется видеотрансляция турнира по смешанным единоборствам АСА 166. В главном событии вечера в Санкт-Петербурге встретятся представители России Михаил Долгов и Ибрагим Магомедов. Их поединок начнется в 23.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно ознакомиться с ключевыми событиями поединков АСА 166.

В соглавном событии представитель Киргизии Эдил Эсенгулов подерется с бразильцем Винишиусом Крузом. В другом поединке россиянин Аскар Аскаров проведет бой с Аланом Гомешом из Бразилии.

Информацию о главном карде турнира в Санкт-Петербурге читайте в материале «СЭ».

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