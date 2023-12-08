Турнир АСА 167 впервые пройдет на «Уфа Арене» в Уфе (Башкортостан) 8 декабря. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Мехди Байдулаевым и бразильцем Гилберто Диасом. Начнется турнир в 16.40 по московскому времени. Главный бой ожидается в 21.30 мск.

В прямом эфире трансляцию поединков можно посмотреть на официальном сайте АСА. Также следите за турниром в полном объеме на телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет показан на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется в 19.30 по московскому времени.

Накануне в столице Башкортостана состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира. По результатам поединок между Муслимом Магомедовым и Адланом Ибрагимовым был отменен. Главное событие вечера не состоится из-за перевеса Магомедова.