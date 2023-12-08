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АСА 167 Байдулаев — Диас: смотреть трансляцию боя

Турнир АСА 167 состоится на «Уфа Арене» в Уфе (Башкортостан) 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гилберто Диас.
Фото ACA
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8 декабря на «Уфа Арене» в Уфе (Башкортостан) состоится турнир АСА 167. В главном событии вечера россиянин Мехди Байдулаев проведет поединок с бразильцем Гилберто Диасом. Начало турнира запланировано на 16.40 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — в 21.30 мск.

Трансляция турнира в полном объеме будет доступна на официальном сайте лиги и на телеканале «Матч! Боец». Начнется эфир в 16.55 мск. Основной кард бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 19.30 по московскому времени .

Поединок между россиянами Муслимом Магомедовым и Адланом Ибрагимовым был отменен из-за перевеса Магомедова на более 5 кг выше лимита.

Адлан Ибрагимов
Гилберто Диас
Мехди Байдулаев
Муслим Магомедов
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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АСА 167 Байдулаев — Диас: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире