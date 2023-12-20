Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 20:25

АСА 168 Гаджидаудов — Туменов: дата турнира и расписание боев главного карда

24 декабря в Москве состоится турнир АСА 168
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Бойцы ММА Фаридун Одилов и Михаил Мохнаткин.
Фаридун Одилов (слева) и Михаил Мохнаткин (справа).
Фото АСА, Telegram
Telegram Дзен

В воскресенье, 24 декабря, на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 168. В главном событии вечера ММА за пояс в полусреднем весе подерутся чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов. Турнир начнется в 16.25 по московскому времени.

В основном карде зрители также увидят противостояния: Али Багов — Артем Резников, Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин, Алексей Махно — Алексей Шуркевич, Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов и другие.

Полный кард АСА 168 и расписание поединков (время начала — мск)

16.25. Азамат Джигкаев — Бай-Али Шаипов

16.45. Виктор Макаренко — Хавьер Басурто

17.05. Леван Макашвили — Ислам Мешев

17.25. Абдул-Карим Бадахши — Анатолий Кондратьев

17.45. Станислав Власенко — Владислав Янковский

18.05. Анис Екубов — Рыскулбек Ибраимов

18.25. Алимардан Абдыкааров — Андерсон Дос Сантос

18.45. Осимхон Рахмонов — Астемир Нагоев

19.05. Глеб Хабибуллин — Маркос Родригес

19.25. Рустам Керимов — Чарльз Энрике

20.30. Алексей Махно — Алексей Шуркевич

21.00. Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов

22.00. Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин

22.30. Али Багов — Артем Резников

23.00. Устармагомед Гаджидаудов — Альберт Туменов

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бой Юсуфа Раисова и Андрея Кошкина находится в разработке