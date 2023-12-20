В воскресенье, 24 декабря, на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 168. В главном событии вечера ММА за пояс в полусреднем весе подерутся чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов. Турнир начнется в 16.25 по московскому времени.

В основном карде зрители также увидят противостояния: Али Багов — Артем Резников, Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин, Алексей Махно — Алексей Шуркевич, Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов и другие.

Полный кард АСА 168 и расписание поединков (время начала — мск)

16.25. Азамат Джигкаев — Бай-Али Шаипов

16.45. Виктор Макаренко — Хавьер Басурто

17.05. Леван Макашвили — Ислам Мешев

17.25. Абдул-Карим Бадахши — Анатолий Кондратьев

17.45. Станислав Власенко — Владислав Янковский

18.05. Анис Екубов — Рыскулбек Ибраимов

18.25. Алимардан Абдыкааров — Андерсон Дос Сантос

18.45. Осимхон Рахмонов — Астемир Нагоев

19.05. Глеб Хабибуллин — Маркос Родригес

19.25. Рустам Керимов — Чарльз Энрике

20.30. Алексей Махно — Алексей Шуркевич

21.00. Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов

22.00. Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин

22.30. Али Багов — Артем Резников

23.00. Устармагомед Гаджидаудов — Альберт Туменов

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч».

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