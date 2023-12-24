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Сегодня, 12:30

АСА 168 Гаджидаудов — Туменов и Резников — Багов: расписание боев и трансляция турнира

Турнир АСА 168 пройдет 24 декабря в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Артем Резников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир по смешанным единоборствам АСА 168 пройдет в воскресенье, 24 декабря, на «ЦСКА-Арене» в Москве. В главном событии вечера ММА чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов проведут поединок за пояс в полусреднем весе. Начало — в 16.25 по московскому времени. В соглавном событии Али Багов подерется с Артемом Резниковым в легком весе.

Также в рамках основного карда пройдут бои Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин, Алексей Махно — Алексей Шуркевич, Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов и другие.

Расписание боев и трансляций АСА 168:

16.25. Азамат Джигкаев — Бай-Али Шаипов

16.45. Виктор Макаренко — Хавьер Басурто

17.05. Леван Макашвили — Ислам Мешев

17.25. Абдул-Карим Бадахши — Анатолий Кондратьев

17.45. Станислав Власенко — Владислав Янковский

18.05. Анис Екубов — Рыскулбек Ибраимов

18.25. Алимардан Абдыкааров — Андерсон Дос Сантос

18.45. Осимхон Рахмонов — Астемир Нагоев

19.05. Глеб Хабибуллин — Маркос Родригес

19.25. Рустам Керимов — Чарльз Энрике

20.30. Алексей Махно — Алексей Шуркевич

21.00. Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов

22.00. Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин

22.30. Али Багов — Артем Резников

23.00. Устармагомед Гаджидаудов — Альберт Туменов

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч». Прямая трансляция на телеканале «Матч! Боец» начнется в 16:25, на «Матч ТВ» — в 20:30.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Гаджидаудов, Туменов, Багов и Резников успешно сделали вес перед ACA 168 в Москве