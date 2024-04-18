Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 19:00

АСА 174 Борисов — Витрук: главный кард турнира

В главном карде турнира АСА 174 пройдет пять поединков
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Олег Борисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Турнир АСА 174 пройдет в пятницу, 19 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арене». Начало мероприятия — в 17:00 по московскому времени.

Главным событием вечера станет бой за титул в легчайшем весе Олег Борисов — Павел Витрук. Вторым по значимости поединком станет бой-реванш Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов. Всего запланировано пять боев в основном карде и еще десять — в предварительном.

Главный кард

  • Олег Борисов (26-6-1, Россия) — Павел Витрук (18-6-1, Россия);
  • Анатолий Токов (29-3-0, Россия) — Шараф Давлатмуродов (19-4-1, Россия);
  • Александр Матмуратов (15-6-0, Россия) — Херберт Батиста (18-5-1, Бразилия);
  • Михаил Долгов (9-6-0, Россия) — Крис Ханикатт (14-7-0, США);
  • Фелипе Фроес (23-8-1, Бразилия) — Глеб Хабибуллин (9-1-2, Россия).

Прямая трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч» и на официальном сайте промоушена. На канале «Матч! Боец» эфир стартует в 19:00. В 21:15 по Москве начнется прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», который покажет поединки главного карда.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Олег Борисов
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Капитан-тренер, глупое удаление и камбэк в большинстве. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

АСА 174: дата и время начала трансляции боев турнира