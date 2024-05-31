Сегодня, 09:00
Турнир АСА 176 пройдет в Уфе сегодня, 31 мая. В главном событии вечера ММА в четвертьфинале Гран-при легкой весовой категории подерутся россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос.
Турнир пройдет на территории «Уфа-Арена». Он начнется в 15.30 по московскому времени.
Весь вечер смешанных единоборств покажут зрителям по платной подписке на официальном сайте Absolute Championship Akhmat (АСА). Смотреть бесплатную видеотрансляцию АСА 176 можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.00 мск.
Главный кард турнира АСА 176 выглядит следующим образом:
АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».