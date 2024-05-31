АСА 176: началась прямая трансляция боев турнира

В Уфе в КСК на арене «Уфа Арена» начался турнир АСА 176. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся в четвертьфинале нового Гран-при легковесы — россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос. В соглавном бою в октагоне встретятся россиянин Венер Галиев и представитель Румынии Аурел Пиртеа.

Ознакомиться полностью с основным кардом АСА 176 можно по ссылке на наш материал.

АСА 176 стартовал в 15:30 по московскому времени. В прямом эфире и бесплатно смотреть поединки вечера ММА в Уфе можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — 17.00 мск.

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