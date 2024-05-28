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Сегодня, 15:30

АСА 176 Рамос — Абдулхаликов: дата и время начала турнира

Турнир АСА 176 с боем Рамос — Абдулхаликов пройдет 31 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Дави Рамос.
Дави Рамос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир АСА 176 состоится 31 мая 2024 года в Уфе в КСК на арене «Уфа Арена». В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся в четвертьфинале нового Гран-при легковесы — россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос.

АСА 176 начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире и бесплатно смотреть поединки вечера ММА в Уфе можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.00 мск.

В со-главном бою в октагоне встретятся россиянин Венер Галиев и представитель Румынии Аурел Пиртеа.

АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».

Али Абдулхаликов
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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