Турнир АСА 176 состоится 31 мая 2024 года в Уфе в КСК на арене «Уфа Арена». В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся в четвертьфинале нового Гран-при легковесы — россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос.

АСА 176 начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире и бесплатно смотреть поединки вечера ММА в Уфе можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.00 мск.

В со-главном бою в октагоне встретятся россиянин Венер Галиев и представитель Румынии Аурел Пиртеа.

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