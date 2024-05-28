31 мая в Уфе состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 176, где в главном событии подерутся бразилец Дави Рамос и россиянин Али Абдулхаликов. Бойцы легкого веса встретятся в четвертьфинале Гран-при.

Турнир АСА 176 начнется в 15.30 по московскому времени. Посмотреть весь вечер смешанных единоборств 31 мая можно будет по платной подписке на официальном сайте Absolute Championship Akhmat.

Бесплатную видеотрансляцию АСА 176 покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Она начнется в 17.00 мск.

В соглавном бою на турнире в Уфе сойдутся легковесы — россиянин Венер Галиев и румын Аурел Пиртеа. Ознакомиться полностью с основным кардом АСА 176 можно по ссылке на наш материал.

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