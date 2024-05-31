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Сегодня, 17:00

АСА 176: смотреть бои главного карда в прямом эфире

В Уфе стартовали бои основного карда турнира АСА 176
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Пояс победителя Гран-при АСА.
Фото АСА
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В Уфе в КСК на арене «Уфа Арена» проходит турнир АСА 176. В главном событии вечера смешанных единоборств в четвертьфинале нового Гран-при сойдутся легковесы россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос. В соглавном бою в октагоне встретятся россиянин Венер Галиев и представитель Румынии Аурел Пиртеа.

АСА 176 стартовал в 15:30 по московскому времени. В прямом эфире и бесплатно смотреть поединки вечера ММА в Уфе можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало боев основного карда ожидатеся в 17:00. Посмотреть весь вечер смешанных единоборств 31 мая можно будет по платной подписке на официальном сайте Absolute Championship Akhmat.

В основном карде организаторы анонсировали пять поединков. Ознакомиться полностью с основным кардом АСА 176 можно по ссылке на наш материал.

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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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АСА 176: началась прямая трансляция боев турнира