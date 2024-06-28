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Сегодня, 08:00

АСА 177 Багов — Шайхаев: расписание боев карда и трансляция турнира

На турнире в Сочи 28 июня АСА 177 пройдет 19 боев
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Артем Резников.
Артем Резников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Сочи 28 июня состоится турнир АСА 177. Во Дворце спорта «Большой» пройдут 19 поединков.

Бои предварительного карда начнутся в 15.20 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00. Посмотреть все поединки вечера ММА можно будет по подписке на канале «Матч Боец» и на официальном сайте АСА. Бои основного карда бесплатно увидят все зрители «Матч ТВ» и matchtv.ru.

«СЭ» публикует информацию о времени начала и расписании поединков турнира АСА 177.

Полный кард АСА 177

Предварительный кард

  • 15.20. Рустам Асуев — Александр Ковалев
  • 15.40. Зумсо Зураев — Араш Садеги
  • 16.00. Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов
  • 16.20. Хамзат Сакалов — Амазасп Мартиросян
  • 16.40. Сулим Баталов — Олег Оленичев
  • 17.00. Мансур Хатуев — Астемир Нагоев
  • 17.20. Ислам Мешев — Сайфулла Джабраилов
  • 17.40. Хусейн Кушагов — Михаил Долгов
  • 18.00. Рамазан Эмеев — Владимир Васильев
  • 18.20. Маркос Родригес — Апти Бимарзаев
  • 18.40. Амирхан Адаев — Виктор Макаренко
  • 19.00. Виталий Бигдаш — Леонардо Силва
  • 19.20. Рустам Керимов — Клеверсон Силва
  • 19.40. Алихан Сулейманов — Карлос Аугусто

Основной кард

  • 20.00. Артем Резников — Мухамед Коков
  • 20.30. Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов
  • 21.00. Артем Фролов — Саламу Абдурахманов
  • 21.30. Муслим Магомедов — Григор Матевосян
  • 22.00. Али Багов — Дауд Шайхаев

АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».

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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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