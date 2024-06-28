В Сочи 28 июня состоится турнир АСА 177. Во Дворце спорта «Большой» пройдут 19 поединков.

Бои предварительного карда начнутся в 15.20 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00. Посмотреть все поединки вечера ММА можно будет по подписке на канале «Матч Боец» и на официальном сайте АСА. Бои основного карда бесплатно увидят все зрители «Матч ТВ» и matchtv.ru.

«СЭ» публикует информацию о времени начала и расписании поединков турнира АСА 177.

Полный кард АСА 177

Предварительный кард

15.20. Рустам Асуев — Александр Ковалев

15.40. Зумсо Зураев — Араш Садеги

16.00. Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов

Юсуп-Хаджи Зубариев 16.20. Хамзат Сакалов — Амазасп Мартиросян

Амазасп 16.40. Сулим Баталов — Олег Оленичев

17.00. Мансур Хатуев — Астемир Нагоев

17.20. Ислам Мешев — Сайфулла Джабраилов

Сайфулла 17.40. Хусейн Кушагов — Михаил Долгов

18.00. Рамазан Эмеев — Владимир Васильев

18.20. Маркос Родригес — Апти Бимарзаев

18.40. Амирхан Адаев — Виктор Макаренко

19.00. Виталий Бигдаш — Леонардо Силва

19.20. Рустам Керимов — Клеверсон Силва

19.40. Алихан Сулейманов — Карлос Аугусто

Основной кард

20.00. Артем Резников — Мухамед Коков

20.30. Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов

21.00. Артем Фролов — Саламу Абдурахманов

21.30. Муслим Магомедов — Григор Матевосян

22.00. Али Багов — Дауд Шайхаев

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