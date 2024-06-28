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Сегодня, 15:00

АСА 177: прямая трансляция боев турнира 28 июня

Турнир по смешанным единоборствам ACA 177 покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Муслим Магомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир по смешанным единоборствам ACA 177 пройдет в пятницу, 28 июня. Соревнования пройдут в Сочи. Начало — в 15:20 по московскому времени.

Смотреть бои основного карда турнира АСА 177 можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 21.00 мск. Весь вечер смешанных единоборств в Сочи покажут для всех пользователей с подписками на официальном сайте АСА и на канале «Матч Боец».

В главном событии вечера ММА подерутся российские представители легкого веса Али Багов и Дауд Шайхаев. В соглавном событии АСА 177 подерутся в полутяжелом весе россиянин Муслим Магомедов (13-0) и представитель Армении Григор Матевосян (13-3).

АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».

Али Багов
Дауд Шайхаев
Муслим Магомедов
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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