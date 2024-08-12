Турнир АСА 178 состоится в пятницу, 16 августа. Событие состоится в Москве на «Live Арене», начало боев основного карда — в 21:30. В главном поединке подерутся российские тяжеловесы Евгений Гончаров и Адам Богатырев.

Гончарову 38 лет, на его счету 20 побед и 3 поражения в профессиональных единоборствах. 9 февраля он победил Антона Вязгина судейским решением.

Богатыреву 29 лет, он одержал 9 побед и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне. В своем предыдущем поединке 9 марта Адам одолел Кирилла Корнилова сабмишном.