В пятницу, 16 августа, состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 178. Бои будут проходить на «Live Арене» в Москве.

Турнир стартует в 15:25 по московскому времени. Трансляция боев на телеканале «Матч! Боец» начнется в 19:30, а с 21:30 поединки также будет показывать «Матч ТВ».

В главном карде состоятся следующие бои: