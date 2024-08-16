АСА 178 Гончаров — Богатырев: трансляция турнира начнется в 19:30
Поединки турнира АСА 178 покажут «Матч! Боец» и «Матч ТВ»
В пятницу, 16 августа, состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 178. Бои будут проходить на «Live Арене» в Москве.
Турнир стартует в 15:25 по московскому времени. Трансляция боев на телеканале «Матч! Боец» начнется в 19:30, а с 21:30 поединки также будет показывать «Матч ТВ».
В главном карде состоятся следующие бои:
- Полусредний вес: Виталий Слипенко (Россия, 16-5) — Винициус Круз (Бразилия, 10-4)
- Тяжелый вес: Тони Джонсон (США, 17-8) — Алихан Вахаев (Россия, 13-3)
- Полусредний вес: Анатолий Бойко (Россия, 10-1) — Узаир Абдураков (Россия, 17-1)
- Наилегчайший вес: Анис Екубов (Таджикистан, 8-1) — Сайгид Абдулаев (Россия, 7-2)
- Главный бой. Тяжелый вес: Евгений Гончаров (Россия, 20-3) — Адам Богатырев (Россия, 9-3)