АСА 178: время начала и главный кард боев турнира

В главном карде турнира ACA 178 пройдут пять поединков

Турнир по смешанным единоборствам АСА 178 состоится в пятницу, 16 августа. Бои будут проходить на «Live Арене» в Москве.

Событие начнется в 15:25, а основной кард — в 21:30. Зрители увидят следующие бои: