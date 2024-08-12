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Сегодня, 22:45

АСА 178: время начала и главный кард боев турнира

В главном карде турнира ACA 178 пройдут пять поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир по смешанным единоборствам АСА 178 состоится в пятницу, 16 августа. Бои будут проходить на «Live Арене» в Москве.

Событие начнется в 15:25, а основной кард — в 21:30. Зрители увидят следующие бои:

  • Полусредний вес: Виталий Слипенко (Россия, 16-5) — Винициус Круз (Бразилия, 10-4)
  • Тяжелый вес: Тони Джонсон (США, 17-8) — Алихан Вахаев (Россия, 13-3)
  • Полусредний вес: Анатолий Бойко (Россия, 10-1) — Узаир Абдураков (Россия, 17-1)
  • Наилегчайший вес: Анис Екубов (Таджикистан, 8-1) — Сайгид Абдулаев (Россия, 7-2)
  • Главный бой. Тяжелый вес: Евгений Гончаров (Россия, 20-3) — Адам Богатырев (Россия, 9-3)
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