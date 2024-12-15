Вечер смешанных единоборств АСА 182 проходит в воскресенье, 15 декабря, в Москве в спортивном комплексе «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

В прямом эфире поединки показывают каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также официальные сайты лиги и медиахолдинга «Матч», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Главным событием вечера станет финал Гран-при в полутяжелом весе между таджикским бойцом Фаридуном Одиловым и россиянином Адланом Ибрагимовым. Соперники разыграют вакантный титул чемпиона дивизиона.

В соглавном бою россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов поборются за путевку в финал Гран-при легкого дивизиона.

Результаты АСА 182 можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.