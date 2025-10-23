Видео
АСА

23 октября, 13:00

АСА 194 Джонсон — Алиакбари: кард боев и трансляция турнира

Турнир АСА 194 пройдет в Дубае 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Али Багов.
Фото АСА

Турнир АСА 194 пройдет в четверг, 23 октября. Вечер ММА состоится в Дубае (ОАЭ). Начало — в 15.45 по московскому времени. Основной кард стартует в 23.00 мск. Возглавит вечер бой Тони Джонсона и Амира Алиакбари.

Основной кард АСА 194

  • Тони Джонсон (18-9-1) — Амир Алиакбари (15-4-0)
  • Али Багов (34-12-0) — Дави Рамос (12-7-0)
  • Абдул-Рахман Дудаев (33-10-0) — Павел Витрук (19-8-1)
  • Александр Матмуратов (18-7-0) — Али Абдулхаликов (15-4-0)
  • Анатолий Бойко (10-4-0) — Куат Хамитов (24-9-0)

Предварительный кард АСА 194

  • Гурам Кутателадзе (12-4-0) — Виктор Хуго (25-6-0)
  • Холмурод Нурматов (12-8-1) — Умалат Исрапилов (17-5-0)
  • Жора Айвазян (15-1-0) — Дэнис Силва (20-8-0)
  • Шамиль Басаев (5-0-0) — Веллингтон Перейра (10-9-0)
  • Саид-Йокуб Кахрамонов (12-3-0) — Омар Эль Били (8-4-0)
  • Джеймс Галлахер (13-3-0) — Али Алькаиси (16-9-0)
  • Шамиль Бораев (4-1-0) — Яхъя Геитта (3-1-0)
  • Рана Сингх (11-2-0) — Ризван Али (10-0-0)
  • Араш Садеги (5-2-0) — Клейдсон Абреу (17-6-0)

Где смотреть АСА 194

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут на официальном сайте лиги. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть турнир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела АСА.

ММА
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
