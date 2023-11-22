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Сегодня, 17:24

Аскар Аскаров: «Я выбыл с Гран-при, но мне не терпится ворваться в титульную гонку»

Аскар Аскаров сразится с Аланом Гомесом в турнире ACA 166
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Экс-боец UFC Аскар Аскаров сразится с бразильским файтером Аланом Гомесом в турнире ACA 166, который пройдет 24 ноября в Санкт-Петербурге.

«Я сам очень сильно жду свое возвращение, так как у меня сорвался поединок с Азаматом и я выбыл с Гран-при ACA, поэтому мне не терпится вернуться, показать хороший бой и ворваться в титульную гонку. Подготовку я проходил в школе им. Абдулманапа Нурмагомедова, все довольно-таки хорошо прошло, вошел в очень хорошую форму, теперь осталось немного согнать вес — и в бой. То, что соперник сменился, это особо никакого значения не имеет. Алан Гомеш — очень крепкий боец, выиграл нескольких топовых бойцов нашего веса. Надеюсь, он будет хорошо готов и мы покажем хороший, зрелищный бой», — передает слова Аскарова пресс-служба ACA.

Бой Аскеров — Гомеш пройдет 24 ноября в Санкт-Петербурге на ACA 166. В главном бою между Михаилом Долговым и Ибрагимом Магомедовым определится полуфиналист Гран-при в среднем весе.

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