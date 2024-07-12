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Сегодня, 02:12

Бадаев: «Таджикские бойцы Муминов и Бадахши сами приняли решение подраться друг с другом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал анонс поединка между таджикскими бойцами Абдул-Каримом Бадахши и Оятулло Муминовым.

«Мы не думали, что анонс этого поединка вызовет такую бурную реакцию. Да, мы понимали, что это два этнических таджика, живущих в разных странах. Один в России, а второй в Афганистане. Но мы не имели возможности развести их. И по времени, и по договоренностям получилось так, что оба должны были выступить в Москве 16 августа. Во-вторых, для Муминова и Бадахши не было подходящих по уровню соперников, кроме их самих. Была еще кандидатура Масуда Замонова, но он тоже таджик.

Турнир и без того состоит из пар, где мы развели таджикских бойцов. Нам ничего не оставалось, кроме как свести Муминова и Бадахши. Они могли подраться позже, но с другими соперниками, но приняли решение выступить в августе. Это спорт. Русские дерутся с русскими, дагестанцы с дагестанцами, чеченцы с чеченцами. Иногда происходят не совсем приятные для нас вещи. Бойцы выбрали эту дорогу, поэтому данный поединок и стал возможен. Многие пишут: «Отмените этот бой». Как мы можем сделать это? У нас есть свои планы, ожидания. Думаю, болельщики нас поймут», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Оятулло Муминов
ММА
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