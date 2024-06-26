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Сегодня, 06:11

Бадаев: «Если Немков разорвет контракт с Bellator и готов перейти в АСА, мы бы с радостью его приняли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал возможность подписания контракта с бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым.

«А как мы его привлечем? У него контракт с организацией. Если он разорвет его и готов перейти, мы бы с радостью его приняли. Он мировой топ. Мы на связи с Fedor Team. Мы выходили на связь не только по Анатолию Токову. Если они хотят биться, они знают наш номер, и могут сообщить, если свободны от контрактов. Но сейчас лига Немкова не отпустит. Он на контракте. Его могут «морозить» с боями. Ничего с этим не поделаешь. По крайней мере в ближайшее время. Система не всегда идет навстречу бойцам», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Ранее Немков рассказал, что чемпион Bellator Райан Бейдер не сможет выйти на бой с ним из-за съемок в кино.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-s-radostyu-primem-vadima-nemkova-v-aca-376535/
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
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