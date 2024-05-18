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Сегодня, 07:39

Бадаев: «Вряд ли UFC будет подстраиваться под Анкалаева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал желание команды Магомеда Анкалаева провести чемпионский бой в UFC с Алексом Перейрой на своих условиях.

«Право голоса имеется у любого бойца. Оно зависит от статуса. Чем ты выше, чем право больше. Вряд ли UFC будет подстраиваться под Магомеда. Им нечего получить от Анкалаева в глобальном смысле. Не медийный, треш-током не занимается, бои не продвигает. Не заходит. Прекрасный спортсмен, которому не дано проявить себя в другом ракурсе. Вряд ли их услышат в UFC, и вряд ли Алекса Перейру привезут в Абу-Даби.

Перейра везде. Он особо не говорит, но он зашел своим стилем и харизмой, а также желанием часто драться. История с Исраэлем Адесаньей ему помогла. Он нашел себя. Его образ постоянно продвигается, а в это время Магомед Анкалаев сидит дома. Не продвигается даже в России. Я могу понять возмущение Магомеда, который выиграл много боев. Право голоса у него есть, они правильно делают, что дают о себе знать, но я считаю, что это не сработает", — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-ufc-nechego-poluchit-ot-ankalaeva-363995/
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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