Асланбек Бадаев: «Шлеменко в ACA? Скорее да, чем нет»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев оценил вероятность прихода в лигу Александра Шлеменко.

«Вероятность появления Шлеменко в ACA есть. Как я слышал, у Александра пока нет боя, поединки не анонсированы. Конечно, это открывает для нас дополнительные возможности. Я побывал в Омске на G-Drive Arena, прочувствовал эту атмосферу. Считаю, что мы должны сделать там турнир. А делать его без Шлеменко недальновидно и неправильно. Без него мы такую арену не соберем. Хотелось бы прийти и сделать большой бой, организовать крупный турнир, чтобы это было в нашем послужном списке и в истории лиги. Шлеменко бился везде, кроме нас.

Александр Палыч говорил, что ему нравится наш пояс. У него есть прекрасная возможность завоевать этот пояс если не в первом бою, то в последующих. Нам предстоит общаться. Появление Шлеменко в ACA реально. 60 на 40. Больше да, чем нет», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».