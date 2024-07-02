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2 июля, 23:04

Бадаев: «ACA не прячет чемпиона от Керимова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о перспективах Рустама Керимова провести бой с чемпионом организации в легчайшем весе Павлом Витруком.

«Рустам очень грамотно высказывается и продвигает свое имя. Ему нужно напоминать о себе и оставаться актуальным. Конечно, мы не прячем чемпиона. Есть финал Гран-при: Бибулатов против Байдулаева. И опасения по Мехди, сделает он вес или нет. Он ни разу не сделал вес в Гран-при, и может не сделать его в третий раз. В таком случае мы не можем выпускать его на поединок. Поэтому мы готовим человека, который будет страховать бой. Это Павел Витрук.

Был вариант поставить в тот же кард другой бой Витруку, чтобы он его провел, если финал состоится. Если Байдулаев не делает вес, в Гран-при выходит Павел. Но с таким вариантом не согласилась команда Витрука. Потому что ему пришлось бы готовиться под двух соперников и на два стиля. Он согласился просто страховать поединок. Поэтому мы не можем поставить титульный бой Рустаму», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

После победы над Клеверсоном Сильвой Керимов попросил лигу организовать ему титульный поединок с чемпионом легчайшего веса Павлом Витруком. На счету Рустама 20 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Павел Витрук
Рустам Керимов
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