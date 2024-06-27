Бадаев: «Роль Хасиева в ACA после реорганизации не изменилась»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев признался, что Майрбек Хасиев, став президентом лиги, не внес существенных изменений в действующую работу.

«Является ли Майрбек президентом или владельцем лиги, это не меняет сути. Этот человек основал и финансирует лигу. Ключевые решения принимает он. Ничего не изменилось. При этом наша работа никогда не строилась таким образом, что Майрбек решил и будет так. Мы голосовали, и в конечном итоге он высказывал свое мнение. Нам никогда не говорили «не делайте это» или «не подписывайте этих бойцов».

Даже диалог об Александре Сарнавском сложился так, что Майрбек сказал: «Я считаю, что после его слов парня подписывать не стоит. Если вы считаете иначе, можете его подписать». Категоричного отказа не было. Карт-бланш у нас был максимально большой. Поэтому роль Хасиева не изменилась. Она ключевая и решающая, но никакие палки в колеса нам не вставляются», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В конце мая стало известно, что основатель и владелец АСА Майрбек Хасиев стал президентом лиги с целью оптимизации процессов управления компанией и повышения качества работы. Алексей Яценко стал первым вице-президентом, а Руслан Хамзаев разделил обязанности с Асланбеком Бадаевым по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями.