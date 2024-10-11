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Сегодня, 18:37

Бадаев: «Предлагали Вартаняну две трети от того, что было прошлым летом по контракту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что лига была готова сделать Эдуарда Вартаняна одним из самых высокооплачиваемых бойцов организации в случае его возвращения.

«Принципиальности подписать на меньшую сумму нет. Но в этом больше логики. Мы изучаем рынок и медийные показатели бойцов. Исходим из того, что есть здесь и сейчас. Болельщики или Вартанян могут с этим не согласиться, но платят не они, а мы. Мы должны понимать, за что мы платим, и что это нам принесет. Прежнюю сумму мы посчитали неоправданной, но при этом предложение было хорошим. Как минимум, оно позволяло включить Эдика в топ-3 среди самых высокооплачиваемых бойцов. Его эта сумма не устроила. Мы предлагали ему две трети от того, что было прошлым летом», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Вартанян в последний раз дрался против Александра Грозина в августе 2024 года на турнире «Наше Дело 85». Бой прошел всю дистанцию и завершился в пользу Эдуарда единогласным решением судей. В его активе 26 побед и четыре поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Эдуард Вартанян

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