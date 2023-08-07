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Асланбек Бадаев рассказал, почему ACA отклонила предложение приехать на встречу глав российских лиг

Давид Хачатрян
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев назвал три причины, почему ACA отклонила предложение приехать на встречу глав российских лиг, инициированную Анатолием Сульяновым.

«Нас приглашали, — сказал Бадаев в подкасте Kimchi MMA. — Камил [Гаджиев] звонил, говорил: «Асланбек, хотели бы видеть тебя, но если даже не тебя, то хоть кого-нибудь. Это первое собрание представителей лиг, лидеров индустрии. Мы обсудим много вопросов, в том числе этические моменты между организациями». Я говорю: «Камил, надо подумать». Я поговорил и с президентом лиги ACA Алексеем Яценко, и сам подумал. На повестке дня был вопрос, как повлиять на то, чтобы бойцы не бегали друг от друга. Это, наверное, главный вопрос был. Мы задали этот вопрос себе. У нас никто никуда не бегает, у нас есть контракты, у нас никто не уходил, мы никого не брали, кто на контрактах, если даже это выяснялось позже, мы общались, приходили к чему-то, и этот вопрос для нас не актуален.
Другой вопрос. Это же был по большому счету неофициальный суд над Шовхалом Чурчаевым, потому что инициатива же пошла после этого [когда сорвался бой Чурчаева с Мохаммедом Хейбати? на стадионном турнире Hardcore]. Шовхал, как минимум, мой земляк, и пойти туда, где ему выносят «приговор», с моей стороны было бы неправильно. Я не говорю, что Шовхал прав или Сульянов не прав, или наоборот, но, как минимум, хочется оставаться нейтральным в этой ситуации. Просто не иметь никакого отношения к этим разборкам, пусть даже косвенно, а находясь там [на встрече], я бы автоматически принял сторону Сульянова.
Третий момент. Майрбек Хасиев высказал свое отношение к поп-MMA, Hardcore, к бойцам и так далее. Было бы, наверное, немного нелогично сразу после этого пойти на собрание поп-MMA лиг, сидеть там и с ними вести какой-то диалог. Никакого неуважения к ним нет, но я не увидел ни одного аргумента в пользу того, чтобы пойти туда».

На встречу глав лиг приехали представители организаций «Наше Дело», RCC, AMC Fight Nights, «Бойцовский Клуб Рен-ТВ», RUH, Ural FC и Naiza.

Источник: Kimchi MMA
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