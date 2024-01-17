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Сегодня, 18:40

Азам Гафоров получил реванш с Аланом Гомешом в Гран-при ACA

Отдел единоборств «СЭ»
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Боец ACA из Таджикистана Азам Гафоров проведет бой за выход в финал Гран-при с бразильцем Аланом Гомешом 9 февраля в Москве. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Соперник Гафорова чемпион ACA Курбан Гаджиев получил травму, и ему потребуется продолжительное время на лечение и восстановление. Не думаю, что он сможет вернуться в клетку раньше мая-июня месяца, учитывая характер травмы. Гафоров получил шанс на долгожданный реванш. Место Гаджиева в Гран-при досталось Алану Гомешу, который в ноябре 2021 года нокаутировал Гафорова в первом раунде на ACA 131», — сказал Яценко.

Бой пройдет 9 февраля на ACA 170 в Москве на арене Ирины Винер.

Азамджон Гафоров
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