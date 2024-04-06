Бадаев: «ACA примет меры, если со стороны фанатов на турнирах будут ксенофобские или националистические выкрики»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о поддержке бойцов на турнирах лиги.

«Мы видели возгласы со стороны таджикских фанатов, поддержку и пару брошенных стаканов. Ты не сможешь контролировать пять-семь тысяч человек. По сути, мы сталкиваемся только с возгласами: «Русские, вперед!» или «Таджикистан, вперед!». Нужно это контролировать? Не думаю. Если будут ксенофобские или националистические выкрики — мы примем меры. Турниры — это место, где каждый приходит болеть за своего, выражать эмоций», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир АСА 174. В главном поединке вечера подерутся бойцы легчайшего дивизиона Олег Борисов и Павел Витрук.