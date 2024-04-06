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Сегодня, 17:38

Бадаев: «ACA примет меры, если со стороны фанатов на турнирах будут ксенофобские или националистические выкрики»

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о поддержке бойцов на турнирах лиги.

«Мы видели возгласы со стороны таджикских фанатов, поддержку и пару брошенных стаканов. Ты не сможешь контролировать пять-семь тысяч человек. По сути, мы сталкиваемся только с возгласами: «Русские, вперед!» или «Таджикистан, вперед!». Нужно это контролировать? Не думаю. Если будут ксенофобские или националистические выкрики мы примем меры. Турниры это место, где каждый приходит болеть за своего, выражать эмоций», цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир АСА 174. В главном поединке вечера подерутся бойцы легчайшего дивизиона Олег Борисов и Павел Витрук.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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