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Сегодня, 12:45

Бадаев: «Алихан Вахаев заслужил бой с Гончаровым»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал предстоящий бой Алихана Вахаева и Евгения Гончарова за титул чемпиона в тяжелом весе.

«Вахаев — первый номер рейтинга. С медийной точки зрения Алихан не совсем очевидная фигура для статуса претендента, но он его заслужил. Свое единственное поражение в ACA потерпел как раз от Гончарова», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Гончарова и Вахаева состоится 22 февраля в турнире АСА 184 в Москве. Первый поединок бойцов прошел 17 марта 2023 года и завершился победой Гончарова единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алихан Вахаев
Евгений Гончаров
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