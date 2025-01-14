Бадаев: «Алихан Вахаев заслужил бой с Гончаровым»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал предстоящий бой Алихана Вахаева и Евгения Гончарова за титул чемпиона в тяжелом весе.

«Вахаев — первый номер рейтинга. С медийной точки зрения Алихан не совсем очевидная фигура для статуса претендента, но он его заслужил. Свое единственное поражение в ACA потерпел как раз от Гончарова», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Гончарова и Вахаева состоится 22 февраля в турнире АСА 184 в Москве. Первый поединок бойцов прошел 17 марта 2023 года и завершился победой Гончарова единогласным решением судей.