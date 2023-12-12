Бадаев: «Признателен Шлеменко за адекватную оценку развития ACA»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал слова бойца Александра Шлеменко, который заявил, что у новичков промоушена слишком высокие зарплаты.

«Александр сказал, что ACA создает больших звезд, что не все это понимают. Приятно. Шлеменко видит картину как промоутер и боец. Он понимает толк в рынке, ценности бойцов, отношении к ним и их отношению к лигам. Признателен ему за адекватную оценку. По ошибкам нам нужны конкретные примеры. Он сказал, что кому-то могут заплатить 30+30, а кому-то нет. Я не помню, чтобы мы кому-то из молодых заплатили 30+30. Если у него есть примеры, кому заплатили много или недоплатили, я бы мог поддержать тему. Так, получились слишком общие слова про то, что тут недоплачивают, а там переплачивают. Мы просто так деньги никому не платим.

Рынок — условная вещь. Я не считаю, что в России существует какой-то рынок цен. У нас есть закрытые промоушены, которые ведут свою закрытую политику по гонорарам. Поэтому мы не знаем, кто и сколько получает. Мне было бы стыдно звонить Николаю Клименко или Александру Шлеменко, и спрашивать сколько у них зарабатывает боец. Поэтому не считаю, что в России существует некий рынок, где мы точно понимаем цену бойцов», — приводит Metaratings слова Бадаева.

По словам Шлеменко, в ACA неизвестным бойцам платят гонорары, которые не могут потянуть другие российские организации.