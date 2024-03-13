Бадаев: «Бой Исмаилова и Токова можно провести в полутяжелом весе»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о возможности того, что Анатолий Токов и Магомед Исмаилов проведут бой за пределами среднего веса.

«Если оба бойца готовы, можно сделать бой в 93 кг. Это только обсуждаемое предположение. Камил вывел гипотезу, что Исмаилов не выступает в ММА, и его тело готовилось под бокс и что-то другое. При полноценном лагере к ММА его организм дает сбой. Травмы и так далее. В этом предположении есть смысл», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

9 марта на турнире ACA 172 Исмаилов должен был встретиться с Анатолием Токовым, но событие не состоялось из-за травмы Магомеда.

В своей карьере Токов провел 34 боя и одержал 31 победу. У Исмаилова 18 побед в 21 поединке.