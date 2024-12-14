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Сегодня, 14:22

Бадаев: «ACA сохранит бои Резников — Раисов и Абдураков — Гаджидаудов»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал возможные отмены двух поединков из-за болезней Артема Резникова и Узаира Абдуракова.

«Лига будет делать акцент на то, чтобы сохранить поединки Резников — Раисов и Абдураков — Гаджидаудов и провести их на ближайших турнирах. Стартовые ивенты 2025 года уже укомплектованы. Сейчас мы ждем ответы бойцов и решаем, где эти противостояния могут пройти»,— сказал Бадаев.

Ранее сообщалось, что за два дня до турнира ACA 182 в Москве из-за проблем со здоровьем у Артема Резникова и Узаира Абдуракова были отменены бои Резников — Раисов, Абдураков — Гаджидаудов.

Артем Резников
Узаир Абдураков
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