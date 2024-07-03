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Сегодня, 14:26

Бадаев рассказал, что Вартанян хочет вернуться в ACA

Виктория Кравченко
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что думает о возможном возвращении Эдуарда Вартаняна в лигу.

«Вартанян приходил в отель (в Сочи), и мы с ним общались. Такого соглашения нет. Общение было давно. Еще в прошлом году, в этом тоже. Только разговоры. Пока не поставлена подпись, это только разговоры. Они есть и есть понимание того, что мы хотим видеть, и он хочет вернуться в лигу. Нужно посмотреть, как пройдут переговоры», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

33-летний Вартанян последний поединок провел против Артема Резникова в июне прошлого года на турнире ACA 159. В этом бою техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Эдуард.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-vartanyan-khochet-vernutsya-v-aca-379187/
Эдуард Вартанян
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