Бадаев рассказал, что Вартанян хочет вернуться в ACA

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что думает о возможном возвращении Эдуарда Вартаняна в лигу.

«Вартанян приходил в отель (в Сочи), и мы с ним общались. Такого соглашения нет. Общение было давно. Еще в прошлом году, в этом тоже. Только разговоры. Пока не поставлена подпись, это только разговоры. Они есть и есть понимание того, что мы хотим видеть, и он хочет вернуться в лигу. Нужно посмотреть, как пройдут переговоры», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

33-летний Вартанян последний поединок провел против Артема Резникова в июне прошлого года на турнире ACA 159. В этом бою техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Эдуард.