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Сегодня, 16:41

Бадаев считает, что действия рефери не повлияли на исход боя Копылова с Кертисом

Камила Абдурахманова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил остановку поединка, в котором Роман Копылов одержал победу над Крисом Кертисом.

«Судья находится близко к бойцам и чувствует нерв поединка. Нам тяжело судить со стороны. Рефери в некоторых эпизодах понимает состояние бойцов лучше, чем они сами. Оценивать его работу не буду. Но за эти пару секунд ничего не изменилось бы. Вместо досрочного поражения Кертис получил бы поражение судейским решением. Насколько это бы его успокоило? Не вижу вопиющей ошибки. Действия рефери на исход не повлияли. Первый и третий раунды забрал Копылов, поэтому остановка не так значительна», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

В результате проведенного хай-кика в последние секунды третьего раунда, Роман Копылов одержал победу над Крисом Кертисом. После удачного удара соперник упал, а россиянин отошел в сторону. Рефери принял решение остановить бой, и победа была присуждена Копылову техническим нокаутом.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Крис Кертис
Роман Копылов
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