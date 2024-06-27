Бадаев заявил, что Матевосян опаснее для Магомедова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что думает о предстоящем поединке между Муслимом Магомедовым и Григором Матевосяном.

«Это все улучшает шансы Григора, но все равно Магомедов остается фаворитом. Это сильнейший полутяж лиги ACA. Пока его никто не победит, это так и будет. Муслим выиграл у всех топовых бойцов. Пока его не победили, он остается лучшим бойцом и полутяжем. Если кто-то может это сделать, это Григор. Он ближе всех к этому подобрался. Но будет тяжело», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между Матевосяном и Магомедовым состоялся в марте 2022 года на турнире ACA 137.