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Сегодня, 22:23

Бадаев заявил, что Матевосян опаснее для Магомедова

Виктория Кравченко
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что думает о предстоящем поединке между Муслимом Магомедовым и Григором Матевосяном.

«Это все улучшает шансы Григора, но все равно Магомедов остается фаворитом. Это сильнейший полутяж лиги ACA. Пока его никто не победит, это так и будет. Муслим выиграл у всех топовых бойцов. Пока его не победили, он остается лучшим бойцом и полутяжем. Если кто-то может это сделать, это Григор. Он ближе всех к этому подобрался. Но будет тяжело», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между Матевосяном и Магомедовым состоялся в марте 2022 года на турнире ACA 137.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-matevosyan-opasnee-dlya-magomedova-chem-odilov-377210/
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