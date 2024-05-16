Бадаев: «Мурадов может усилить средний вес ACA»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил возможное подписание бывшего бойца UFC Мухмуда Мурадова в лигу.

«Неслабый парень. Он ушел из UFC с рекордом 4-2. Победил в последнем бою. Это конкурентный спортсмен, а не сбитый летчик. В новых реалиях он может раскрываться по-другому. Конечно, он бы усилил наш средний дивизион. Но мне кажется, что у него есть несколько вариантов для развития карьеры. Это возвращение в Octagon, где он будет свадебным генералом, и все будет выстраиваться вокруг него. PFL или LFA. Вариантов хватает», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В начале мая 34-летний Мурадов сообщил, что его исключили из промоушена UFC.