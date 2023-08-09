Бадаев считает, что противостояние Вахаев — Пономарев для многих будет противостоянием ACA и Fight Nights

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о карьере Григория Пономарева в лиге после боя с Мухуматом Вахаевым.

«Мы подписали Пономарева на три боя в рамках Гран-при. Если он потерпит поражение от Вахаева, лига будет заинтересована в том, чтобы Григорий провел оставшиеся бои в ACA. Я думаю, Пономарев и сам в этом заинтересован. В противном случае это будет выглядеть некрасиво. Будто мы подписали парня из другой лиги и утвердились за счет его поражения нашему экс-чемпиону. Является ли это противостоянием ACA и AMC Fight Nights? Безусловно, но не в наших головах. Но болельщики и журналисты проводят такие аналогии. Конечно, интересно смотреть за тем, как два чемпиона AMC Fight Nights пришли к нам в лигу. Мы говорили о противостоянии чемпионов разных лиг — вот оно», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Поединок между Пономаревым и Вахаевым состоится 11 августа в рамках турнира ACA 161. В активе 33-летнего Вахаева 11 побед и 6 поражений в ММА. На счету 28-летнего Пономарева 6 побед и 2 поражения.