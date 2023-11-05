Бадаев считает, что у Пономарева остался негатив, связанный с выступлением в ACA

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев высказался о словах тяжеловеса Григория Пономарева, заявившего, что его контракт с лигой на паузе.

«Мне надо покопаться в архивах, как мы с ним обсуждали эту историю. Да, у него контракт был на три боя и на Гран-при. Он проиграл первый бой. Сейчас мне просто нужно посмотреть и понять ограничен его контракт участием в Гран-при или нет. Нужно посмотреть переписку с менеджером, Тарасом Кияшко, нашу переписку с Гришей. Мы хотим, чтобы он подрался у нас. Парень пострадал, получил травму. У него остался негатив, связанный с выступлением в лиге. Было бы неправильно говорить сейчас: «Ты должен драться и обязан вернуться». Дадим парню восстановиться, тем более я не так оптимистично настроен на сроки его возвращения. Травма серьезная. Мы поговорим, как только он будет готов драться. Можем устроить ему желанный реванш с Мухуматом Вахаевым. Если захочется подраться раньше, устроим бой с другим соперником», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Пономарев получил травму 11 августа в бою с Мухуматом Вахаевым на турнире ACA 161. На счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.