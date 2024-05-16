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Сегодня, 11:39

Вице-президент АСА Бадаев: «У меня есть ответы на вопросы Шлеменко»

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев заявил, что его не пугает возможность того, что бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко вызовет его на разговор.

«Я еду в Омск, чтобы поговорить с Александром. Сейчас это будет даже интереснее, чем предполагалось. Послушаем, какие вопросы есть у Шлеменко. У нас есть ответы. Мы ответим Александру и любому другому. У нас есть своя точка зрения и понимание того, почему мы это сказали», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее Бадаев назвал противостояние Александра Шлеменко и Куата Хамитова фрик-боем. По словам вице-президента АСА, он имел в виду статус боя. Это выражение вызвало негативную реакцию со стороны Шлеменко, который в итоге пригласил Бадаева на свой турнир в Омске.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Шлеменко
ММА
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