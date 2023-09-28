Бадаев заявил, что Вартанян отказался от контракта АСА

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о причинах ухода российского бойца Эдуарда Вартаняна.

«Мы сделали предложение, которое Эдика устроило, но контракт не заключили. У Вартаняна есть мечта, поэтому мы разошлись. Нам нужно выстраивать планы и делать бои. Вокруг него тоже были планы, но мы не договорились. Вартанян не в ACA. Мы предложили контракт и попросили ответа. Он отказался и сказал, что будет стремиться в UFC. Это отказ. Контракта нет», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Вартанян провел против Артема Резникова 16 июня в турнире ACA 159. Россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в активе 32-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения в ММА.